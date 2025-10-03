Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Anlaşması'nın yıl dönümünü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 16'ncı yıl dönümünü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik etti.

Mikail Bıyıklı  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Anlaşması'nın yıl dönümünü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dilde, fikirde, işte birlik şiarımızın en önemli simgelerinden biri olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması’nın 16'ncı yıl dönümü ile ortak anma günümüz Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum. Kadim tarihi birikimimizle yükselen bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhumuzu güçlendirmesine ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda gelişimine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Ortak geleceğimiz parlak, iş birliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

