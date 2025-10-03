Dolar
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi Songür: 3-4 gün içinde Gazze sınırlarına ulaşacağız

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi Beheşti İsmail Songür, 430 millik mesafelerinin kaldığını, 3 ya da 4 gün içinde Gazze sınırlarına kadar ulaşacaklarını söyledi.

Ebru Doğan, Bekir Aydoğan  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi Songür: 3-4 gün içinde Gazze sınırlarına ulaşacağız

Ankara

Songür, AA muhabirine yaptığı görüntülü açıklamada, Gazze’ye giden Vicdan gemisinin öncülüğündeki Özgürlük Filosu Koalisyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Vicdan gemisinin amirallik yaptığı Özgürlük Filosu'nda 10 geminin daha bulunduğunu belirten Songür, filoda dünyaca ünlü sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler ve basın kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’den 3 milletvekilinin de yer aldığını söyledi.

Songür, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye hiçbir şekilde ilaç, sağlık veya medikal malzemelerin girişine müsaade etmediğine dikkati çekerek, Vicdan gemisinin yüklü medikal malzemeler, sağlık çalışanları ve doktorlarla Gazze’nin bu ihtiyacını yerine ulaştırmak için yola çıktığına dikkati çekti.

"Gazze’ye son 430 millik mesafemiz kaldı"

Gazze'ye doğru yol aldıklarını vurgulayan Songür, “Gazze’ye son 430 millik mesafemiz kaldı. Allah izin verirse önümüzdeki 3 ya da 4 gün içinde Gazze’nin kara sularına girmeyi, bu ablukanın kırılmasını ve Sumud Filosu’ndaki kardeşlerimizle dayanışmada olduğumuzu göstermek için Gazze sınırlarına kadar ulaşmış olacağız." dedi.

Gazze'nin en büyük sorununun abluka olduğuna dikkati çeken Songür, İsrail’in bu insanlık dışı ablukasının kırılması ve Gazze’ye gidecek insani yardım yüklü gemilerin yolunun açılması için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerinin altını çizdi.

Songür, sözlerini şöyle tamamladı:

“Aslında burada anlaşılması gereken büyük bir mesaj var. Biz, 7 Ekim’den sonra Vicdan gemisini hazırlayıp yola çıkarmıştık. Hemen sonrasında Madleen gemisini, hemen akabinde Hanzala'yı yola çıkarmıştık. Elhamdülillah, artık bu ablukanın kırılacağı ve bunun denizden olacağı tüm dünyanın sivil vicdanlı halkları tarafından kabul edildi. Şu an Sumud Filosu'yla yola çıkan onlarca kişi, İsrail hapishanelerinde tutuluyor ama İsrail’in anlaması gereken bir hakikat var. Her ne kadar bu filoları engellemeye çalışırsa çalışsın, bu filolar giderek büyüyecek ve bu sivil öfke, bu haklı öfke Filistin’in sınırlarına gelecek ve bu ablukayı kıracak."

