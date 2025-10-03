Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD Başkanı Trump, Hamas'a "anlaşmaya varması için" pazartesi günü TSİ 01.00'e kadar süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, açıkladığı Gazze planının iyi bir plan olduğunu savunarak, "anlaşmaya varması" için Hamas'a 6 Ekim Pazartesi günü TSİ 01.00'e kadar süre verdiğini duyurdu.

Hakan Çopur  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
ABD Başkanı Trump, Hamas'a "anlaşmaya varması için" pazartesi günü TSİ 01.00'e kadar süre verdi

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes planının Hamas tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'de ateşkes planının bölge ülkeleri tarafından da kabul gördüğünü ve "bölgeye barış getirecek iyi bir plan olduğunu" savunan Trump, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 01.00'e kadar (ABD doğu saatiyle pazar günü 18.00'e) anlaşmayı kabul etmesi için Hamas'a süre verdiğini belirtti.

Anlaşmanın sağlanması durumunda şiddetin sona ereceğini kaydeden Trump, "Bu, herkes için harika bir anlaşma. Eğer son şans olan bu anlaşma yapılmazsa Hamas için daha önce görülmemiş şekilde kıyamet kopacak." ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlanması halinde kalan Hamas savaşçılarına dokunulmayacağını belirten Trump, bunun Hamas için "son şans" olduğunu bildirdi.

Trump, bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin daha güvenli bölgelerine gitmesini istediğini ve tüm esirlerin hemen serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Filistinli çocukların istekleri Gazze'deki insani krizi bir kez daha gözler önüne seriyor

ABD Başkanı Trump, Hamas'a "anlaşmaya varması için" pazartesi günü TSİ 01.00'e kadar süre verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 457’ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 63 artarak 66 bin 288'e çıktı
İsrail saldırısında ailesini kaybeden ve ağır yaralanan Filistinli çocuk tedavi olmak istiyor
