Hamas, Trump'ın planını kısmen kabul ederken bazı maddelerde müzakere istedi
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı.
Kudüs/İstanbul
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın planının sorumlu bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.
- Trump'tan "Hamas kalıcı barışa hazır, İsrail Gazze'ye saldırıları derhal durdurmalı" açıklaması
- ABD Başkanı Trump, Hamas'a "anlaşmaya varması için" pazartesi günü TSİ 01.00'e kadar süre verdi
İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirdi.
Hamas, Gazze Şeridi'nin yönetimini Filistin ulusal konsensüsü, Arap ve İslam ülkelerinin desteğine dayalı olarak bağımsız Filistinli bir organa devretme konusunda mutabakatını yineledi.
Gazze'nin geleceği konusunun uluslararası hukuk ve kararlar temelinde ele alınması gerektiğini belirten Hamas, Filistin ulusal konsensüsü içinde Hamas'ın da katılımıyla tartışılacağını kaydetti.
Hamas yetkilisi Ebu Merzuk: "Prensipte ana hatlarıyla ABD planı üzerinde anlaştık"
Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Hamas'ın Trump'ın planına verdiği yanıta ilişkin konuştu.
Ebu Merzuk, Hamas'ın silahları gelecekteki Filistin devletine teslim edeceğini ve Filistin halkının geleceğinin Hamas'ın tek başına karar veremeyeceği ulusal bir mesele olduğunu söyledi.
"Prensipte ana hatlarıyla ABD planı üzerinde anlaştık." diyen Ebu Merzuk, planın uygulanmasının arabulucular üzerinden yapılacak detaylı müzakereler gerektirdiğine dikkati çekti.
Ebu Merzuk, Hamas'ın "silahlar ve Hamas ile ilgili tüm konularda müzakereler yapacağını" aktardı.
Barış gücüyle ilgili tüm detayların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Ebu Merzuk, Hamas'ın silahlarını gelecekteki Filistin devletine devredeceğini ve bu silahların Gazze'yi yönetenlerin elinde olacağını ifade etti.
Ebu Merzuk, Gazze'nin yönetiminin Filistin yönetimi yetkisinde bağımsız bir heyete devredilmesi konusunda ulusal bir mutabakatın bulunduğunu hatırlattı.
Hamas'ın "ulusal kurtuluş hareketi" olduğunun altını çizen Ebu Merzuk, planda yer alan "terörizm" nitelemesinin Hamas'a karşı uygulanamayacağını belirtti.