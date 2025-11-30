Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,005.40
BTC/USDT
90,949.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

ABD'nin California eyaletinde aile etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Dilara Karataş  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Fotoğraf: Arşiv

Ankara

CBS News'ün haberine göre San Joaquin Şerif Ofisi Sözcüsü Heather Brent, eyaletin Stockton bölgesindeki etkinlik salonunda silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Brent, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk bulguların saldırının hedef alınarak gerçekleştirilmiş olabileceğine işaret ettiğini belirten Brent, şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığı bilgisini paylaştı.

Stockton Belediye Başkan Yardımcısı Jason Lee, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, saldırının "bir çocuğun doğum günü partisinde" düzenlendiğini belirtti. Brent ise etkinliğin ayrıntılarını doğrulayamayacağını, bunu yalnızca "aile etkinliği" olarak nitelendirebileceğini ifade etti.

California Valisi Gavin Newsom da saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Türkiye ve dünya gündemi
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı
D-100 kara yolunun Bolu kesimindeki tır yangını ulaşımı aksattı

Benzer haberler

ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

2026'da beklenen LNG arz fazlasının fiyatları baskılaması öngörülüyor

ABD Başkanı Trump, eski Başkan Biden'ın "otomatik imzayla" onayladığı kararnameleri iptal etti

ABD, Washington'daki saldırının ardından tüm iltica talebi kararlarını durdurdu

ABD, Washington'daki saldırının ardından tüm iltica talebi kararlarını durdurdu
ABD, Afgan pasaport sahiplerine vize verilmesini askıya aldı

ABD, Afgan pasaport sahiplerine vize verilmesini askıya aldı
NYT: Trump, geçen hafta Venezuela lideri Maduro ile telefonda görüştü

NYT: Trump, geçen hafta Venezuela lideri Maduro ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet