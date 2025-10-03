Dolar
Dünya

Özgürlük Koalisyonu Filosu: Gazze için İtalya'dan çıkan 11 gemi yoluna devam ediyor

Özgürlük Koalisyonu Filosu (Freedom Flotilla Coalition-FFC), İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını kırmak amacıyla İtalya'dan yola çıkan 11 geminin seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Nuri Aydın  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Özgürlük Koalisyonu Filosu: Gazze için İtalya'dan çıkan 11 gemi yoluna devam ediyor Fotoğraf: Valeria Ferraro/AA

İstanbul

Özgürlük Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail tarafından yasa dışı olarak alıkonulmasının ardından yola çıkan 11 geminin daha Gazze'ye doğru ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, 11 gemiden oluşan Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun Girit açıklarında seyrine devam ettiği aktarıldı.

Gemilerde yaklaşık 100 kişinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, Özgürlük Koalisyonu Filosu'nda çok sayıda gazeteci ve sağlık çalışanlarının yanı sıra insani yardım ve tıbbi malzeme bulunduğu ifade edildi.

Özgürlük Koalisyonu Filosu'ndaki gemilerin isimleri şöyle:

Abd Elkarim Eid, Al-Awda, Alaa Al-Najjar, Anas Al Sharif, Vicdan (Conscience), Gaza Sunbird, Ghassan Kanafani, Leila Khaled, Milad, Soul of My Soul, Umm Saad.

