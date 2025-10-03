Denizciler, Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar
Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek olmak ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen denizciler, gemi ve teknelerle Karadeniz'e açıldı.
Ankara
Sinop'ta, Küresel Sumud Filosu'na destek olmak ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen balıkçılar, tekneleriyle Karadeniz'e açıldı.
Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen programa katılan ve Demirci Köyü Balıkçı Barınağı'ndan hareket eden tekneler, İskele Meydanı sahiline ulaştı.
Sahilde ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar tarafından karşılanan balıkçılar, siren çalarak katılımcıları selamladı.
İsrail'i kınayan sloganlar atan vatandaşlar, yapılan duanın ardından dağıldı.
Düzce
Kentin Karadeniz'e tek kıyısı olan ilçesi Akçakoca ilçesinde Filisitin'e Destek Platformunca sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Sumud Filosu'na destek programı düzenlendi.
Program kapsamında Akçakoca Limanı'nda demirleyen balıkçı tekneleri Türkiye ve Filistin bayraklarıyla süslendi.
Programda konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 1948'den bu yana Filistin, Gazze ve Mescd-i Aksa'nın gözyaşının dinmediğini dile getirdi.
İsrail'in soykırım yaptığını belirten Keşir, "Bu bir savaş, terörle mücadele değildir. Bu açık bir şekilde soykırımdır çünkü hedef anne ve çocuklardır. Bugün insanlığın sesi olan Sumud Filosu, içinde 45 vatandaşımızın da olduğu çok farklı ülkelerden temsilcilerle yola çıktı. Umudun adı, sessizliğin sesi oldu. Bugün onların içinden bir gemi prangaları aştı ve sahile ulaştı. Açık denizde, uluslararası sularda sadece yiyecek, içecek ve şekerleme taşıyan bu gemiyi abluka altına aldı ve şu an o insanları alıkoymaktadır. Oradaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz insanlığın sesidir." diye konuştu.
AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ve AK Parti Düzce il Başkanı Hasan Şengüloğlu da programda konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından bölgedeki hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerinin sirenlerini çalarak ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla alanı dolduran kalabalığı selamladı.
Program, Gazze ve Sumud Filosu için edilen duanın ardından sona erdi.
Artvin
Filistin'e Destek Platformunca organize edilen program kapsamında Arhavi Balıkçı barınağındaki gemi ve teknelere, Türk ve Filistin bayrakları asıldı.
Arhavi'den denize açılan ve bir süre sonra Hopa İskelesi'ne gelen gemi ile tekneler, burada vatandaşlar tarafından karşılandı.
İlim Yayma Cemiyeti Artvin Şube Başkanı Hayati Güneri, yaptığı konuşmada, Filistin davasının yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın davası olduğunu söyledi.
Gazze'de yaşananların insanlığın vicdanını derinden yaraladığını ifade eden Güneri, "Bugün burada vicdanımızın sesini duyurmak, insanlığın çağrısını yükseltmek için toplandık. Sumud Filosu'na destek vermek, Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için buradayız." dedi.
Güneri, Gazze'deki sivillerin yıllardır ablukalar ve saldırılar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Onların umudu bizim umudumuzdur, onların direnişi bizim direnişimizdir. Dünyanın neresinde olursa olsun masumlar ölürken susamayız. Bugün buradan yükselen sesimiz, dalgaların ötesine ulaşacak. Biz Filistin halkının yanında olduğumuzu, zulme sessiz kalmayacağımızı haykırıyoruz. Bu sadece bir protesto değil, bir kardeşlik ve dayanışma göstergesidir."
Konuşmaların ardından iskeledeki katılımcılar, "İnsanlığın Ortak Vicdanı SUMUD Filosu'na Selam Olsun, Direnişin ve Umudun Filosu SUMUD" yazılı pankart açtı.
Dua edilmesiyle sona eren programa, Hopa Kaymakamı Abdullah Aslan Türk, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.
Sakarya
Karasu ilçesinde, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelen balıkçılar, Karadeniz'e açıldı.
Yenimahalle'de Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen programda, balıkçı barınağındaki gemi ve teknelere Türk ve Filistin bayrakları asıldı.
Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yerden denize açılan balıkçıları, vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla alkışlayarak karşıladı. Vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'na destek için sloganlar attı.
Denizde bir süre tur atan balıkçılar, daha sonra limana döndü.
"Vicdanı olan herkes Küresel Sumud Filosu'nun bir parçası"
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Küresel Sumud Filosu'nun insanlığın ortak vicdanını temsil ettiğini söyledi.
Hangi din, dil, ırk ve renkten olursa olsun vicdanı olan herkesin Küresel Sumud Filosu'nun bir parçası olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Orada dünyanın her yerinden yüzlerce kardeşimiz var. Türkiye'den çok kıymetli dostlarımız var. Bir an önce bırakılmaları için Sakarya Karasu'dan bir kez daha sesleniyoruz. İsrail katil, eli kanlı terör örgütüdür. İsrail bir devlet değildir, onların insanlığı yoktur. İsrail tüm dünyaya ve insanlığın tüm değerlerine ihanet etmektedir. El kadar bebekleri öldürürken kanlarını akıtırken ufacık vicdanları sızlamıyor. Siz bunlara insan diyebilir misiniz? Dünya, el kadar bebekleri öldürürken zerre vicdanları sızlamayan bir katil ordusuyla karşı karşıya. Dünyanın her yerinde çok önemli protestolar yapılıyor. Aklı ve vicdanı olan herkesin bir araya geldiğini, İsrail'e karşı durduğunu görüyorsunuz. Buna rağmen çok az devlet liderinin, Recep Tayyip Erdoğan gibi duruş sergilediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun."
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da çocuk, kadın, yaşlı demeden her türlü zulme maruz kalıp kutsalı korumaya çalışanlara verdikleri destek için katılımcılara teşekkür etti.
Alemdar, "Önce insan, sonra Müslüman olarak dünyanda zalimin karşısında dik durmayı beceren bir milletin ferdi olarak biz zulme asla sessiz kalmayacağız. Zalime asla geçit veremeyeceğiz. Mazlumun yanında olup onu korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Hak-İş Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir ise emperyalistlerin Filistin'de de yenileceğini ve direnişin kazanacağını vurgulayarak, "Bu direniş, yalnızca Filistin için değil, tüm insanlık için küresel uyanışa vesile olacaktır." dedi.
İnsanlığın ortak vicdanının harekete geçtiğini vurgulayan Gökdemir, çoğu Müslüman bile olmayan binlerce insanın dünyanın dört bir yanında bir araya geldiğini kaydetti.
"Sumud Filosu insani ve vicdani bir harekettir." diyen Gökdemir, Müslüman ve gayrimüslim gönüllülerin adalet için omuz omuza yola çıktığını sözlerine ekledi.
Programda, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edildi.
Programda, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edildi.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, Tarım İl Müdürü Asım Baş, Memur-Sen Sakarya İl Temsilcisi Murat Mengen ve vatandaşlar katıldı.