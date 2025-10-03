Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistinli çocukların istekleri Gazze'deki insani krizi bir kez daha gözler önüne seriyor

Çocukların kağıda döktükleri isteklerinde, bazılarının tavuk veya çikolata yemeyi, bazılarının ise dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamayı talep ettikleri dikkati çekiyor.

Mustafa Deveci  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Filistinli çocukların istekleri Gazze'deki insani krizi bir kez daha gözler önüne seriyor Fotoğraf: Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini/AA

Ankara

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki çocukların istekleri, katliam ve kıtlığın sürdüğü bölgedeki insani krizi gözler önüne seriyor.

Soykırımın sürdüğü Gazze'de en ağır bedeli Filistinli çocuklar ödüyor. Gazze'deki yaklaşık 1 milyon çocuk, 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle okula gidemiyor ve Tel Aviv'in dayattığı kıtlık nedeniyle çoğu zaman yatağa aç giriyor.

İsrail saldırıları nedeniyle ölüm, kan ve gözyaşı Gazze'deki çocukların günlük hayatının bir parçası haline geldi.

Gazze'deki Filistinli çocuklar, dünyanın dört bir tarafındaki diğer çocuklar gibi bir hayat hayal ediyor ancak İsrail'in 2 yıla yakın süredir devam eden saldırıları nedeniyle bu hayalden her geçen gün daha da uzaklaşıyorlar.

Filistinli çocukların kağıda döktükleri istekleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bölgedeki bir çadırda sergileniyor.

İsrail saldırıları nedeniyle çocukluklarını yaşamayan ve temel haklarından mahrum kalan Filistinli çocuklar, kağıda döktükleri yazılarla isteklerini dile getiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Han Yunus'taki Filistinli çocukların isteklerini dile getirdikleri yazıların kayda alındığı görüntüyü paylaştı.

Filistinli bir çocuk mühendis olmak isterken bir başkası da tüm yaralıları iyileştirmeyi arzu ediyor.

Amira isimli Filistinli bir çocuk okulu özlediğini, Beyan isimli çocuk ise korkmadan okula gitmeyi istediğini belirtiyor.

"Annem ağlamak yerine gülsün"

Minah adlı bir çocuk kağıda döktüğü arzusunda, "Annem ağlamak yerine gülsün" mesajına yer veriyor. Adem ise dünyadaki tüm çocuklar gibi bir yatak istiyor.

Kıtlığın dayatıldığı Gazze'de 2 yıla yakın süredir çoğu zaman bir kap yemeği bulmakta zorluk çeken Gazze'nin çocuklarından biri çikolata, diğeri de tavuk yemek istediğini dile getiriyor.

Bir başka çocuk da dünyadaki diğer çocuklar gibi oyun oynamak istediğini kaydediyor.

