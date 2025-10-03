Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,526.00
BTC/USDT
122,327.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor

İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerledi.

Gökçe Karaköse, Mehmet Ali Derdiyok, Muhammed Gencebay Gür, Cüneyt Sevindik  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM), kuvvetli gök gürültülü sağanak ve lodos uyarısı yaptığı kentte öğleden sonra başlayan yağış, akşam saatlerinde de bazı bölgelerde sağanak olarak etkisini sürdürdü.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları iş yeri tentelerinin altına, bazıları da köprülerin altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplu taşıma araçlarını kullananlar da istasyon ve duraklarda beklemek zorunda kaldı.

Birçok ilçede sağanak nedeniyle yollarda biriken sular, sürücülere de zor anlar yaşattı.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde yağmur suyu kaldırım seviyesini aşarken, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Araçların güçlükle ilerlediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor
AFAD'ın "Sındırgı 6,1 Depremi Raporu" yayımlandı
Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi Songür: 3-4 gün içinde Gazze sınırlarına ulaşacağız
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar ulaştı
Denizciler, Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar

Benzer haberler

İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor

İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor

İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Türkiye'de daha fazla teknoloji şirketini görmek istiyoruz

İBB plajlarında bu yıl 2 bin 840 kişi boğulmaktan kurtarıldı

İBB plajlarında bu yıl 2 bin 840 kişi boğulmaktan kurtarıldı
İstanbul'da fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesinin detayları belli oldu

İstanbul'da fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesinin detayları belli oldu
İçişleri Bakanlığından 10 il için sağanak uyarısı

İçişleri Bakanlığından 10 il için sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet