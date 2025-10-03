Dolar
41.69
Euro
48.97
Altın
3,862.89
ETH/USDT
4,447.70
BTC/USDT
119,779.00
BIST 100
10,989.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde “2025-2026 Kültür ve Sanat Yeni Sezon Lansmanı”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Bingöl Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı İlk Dersi” programında konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne İşyurtları Fuarı Açılışı’nda konuşuyor. İsrail ordusu, Gazze’ye doğru seyir halinde olan “Küresel Sumud Filosu”na ait olan "Marinette" gemisine saldırdı. -VTR
logo
Gündem

İzmir'de depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde plastik malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mustafa Güngör  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
İzmir'de depoda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Mustafa Güngör/AA

İzmir

Alınan bilgiye göre, Refik Tulga Caddesi'ndeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeden yükselen dumanlar kentin farklı yerlerinden de göründü.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına vermek suç sayılacak
İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
KDK'den ÖSYM'ye "iptal edilen sorunun itiraz ücreti iade edilsin" tavsiyesi
Ormanlar "ORİKEM Projesi" ile gece gündüz fotokapanlarla korunuyor
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

Benzer haberler

İzmir'de depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki binalara sıçrayan yangın söndürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek

İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek
İzmir'de 121 gün sonra yağmur yağdı

İzmir'de 121 gün sonra yağmur yağdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet