İzmir'de depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde plastik malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir
Alınan bilgiye göre, Refik Tulga Caddesi'ndeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeden yükselen dumanlar kentin farklı yerlerinden de göründü.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.