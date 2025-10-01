Dolar
41.58
Euro
48.88
Altın
3,887.17
ETH/USDT
4,301.10
BTC/USDT
116,443.00
BIST 100
10,944.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ömer Amilağ için Şanlıurfa'da cenaze töreni düzenleniyor İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Gündem

İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek

İzmir'in merkez ilçelerinde kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintileri ekim ayında da sürecek.

Metin Aydemir  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek

İzmir

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesintiler yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00’te başlayıp sabah 05.00’te sona erecek.

Kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de
İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek
Kahramanmaraş'a 2,5 milyar liralık sulama yenileme projesi için imzalar atıldı
Bireysel başvurular UYAP Avukat Portalı üzerinden de alınmaya başlandı
Trabzon'da balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek

İzmir'de planlı su kesintileri ekim ayında da devam edecek

İzmir'de 121 gün sonra yağmur yağdı

Kalp hastası gence nakli 14 yıl önce annesini ameliyat eden ekip yaptı

İzmir'de patlayan su borusunun onarılmamasına mahalleliden tepki

İzmir'de patlayan su borusunun onarılmamasına mahalleliden tepki
İzmir'de çöp aktarma noktasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de çöp aktarma noktasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşlardan biriken çöplere tepki

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vatandaşlardan biriken çöplere tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet