Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir ile şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray-Ortaköy'de devriye aracının içinde işlem yaptığı esnada sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Özdemir ile İzmir-Balçova'da Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Amilağ'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

