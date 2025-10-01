Dolar
Gündem

Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki binalara sıçrayan yangın söndürüldü

İstanbul Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki bazı yapılara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafa Mert Karaca, Hamdi Dindirek  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan ve çevredeki binalara sıçrayan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mustafa Mert Karaca/AA

İstanbul

Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bazı binalara da sıçradı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından da görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yanan bina bir süre sonra tamamen çökerken, binadan kopan parçalar nedeniyle sokaktaki bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı beş binada da hasar meydana geldi.

Yangın sonucu bölgede oluşan hasar drone ile havadan görüntülendi.

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, olay yerinde incelemede bulundu.

Yangın itfaiye ekiplerince müdahalesiyle söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

