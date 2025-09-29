Dolar
Gündem

Kangal Termik Santrali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Sivas'ın Kangal ilçesinde termik santralde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Serhat Zafer  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Kangal Termik Santrali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Sivas

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede Hamal köyü mevkisindeki Kangal Termik Santrali'nin duman tahliye bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, Sivas Belediyesi, Kangal Belediyesi, çevre ilçe belediyeler ve Kangal Termik Santrali itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, AA muhabirine, soğutma çalışmaları devam eden yangında dumandan etkilenen veya yaralanan olmadığını söyledi.




