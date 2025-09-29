Dolar
Spor, Basketbol

TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine 320 biner lira para cezası verdi.

Can Öcal  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası

İstanbul

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında 24 Eylül Çarşamba oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yaşanan salon ve seyirci olayları, taraftarların yaptığı çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle iki kulübe de 320 biner lira para cezası uygulandı.

