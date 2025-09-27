Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.

Süha Gür  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

İstanbul

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu.

Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Tek eksik Duran

Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor.

Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 59. randevu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Anlatyaspor ile yarın 59. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 58 lig mücadelesinde Fenerbahçe 39 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 107 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 kez evinde karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 24'ünden galibiyetle ayrılırken Akdeniz ekibi ise 3 maçta 3 puana uzandı. İki mücadelede ise kazanan çıkmadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 67 gole, Antalyaspor 22 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı.

İki ekibin en gollü maçı, Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'te oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 8 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 6 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

