Dolar
41.57
Euro
48.59
Altın
3,753.48
ETH/USDT
3,927.20
BTC/USDT
109,560.00
BIST 100
11,267.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman’da Eğitim Bayramı Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, İsrail’in Gazze saldırıları

UEFA'nın İsrail'e men cezasını görüşmek üzere gelecek hafta toplanması bekleniyor

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını açıklamasının ardından gelecek hafta acil bir toplantı yapmayı planlıyor.

Yunus Kaymaz  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
UEFA'nın İsrail'e men cezasını görüşmek üzere gelecek hafta toplanması bekleniyor

Londra

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, UEFA'nın, İsrail'in üyeliğinin askıya alınıp alınmayacağına dair kararı bu toplantıda vermesi beklenirken ve İcra Kurulu üyelerinin büyük bölümünün men cezasından yana olduğu, ülke federasyonlarının da bu kararı desteklediği kaydedildi.

Toplantıdan men kararı çıkması halinde, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni UEFA düzenlediği için İsrail gelecek yıl Dünya Kupası'na katılamayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

UEFA'nın İsrail'in üyeliğini askıya almasının FIFA üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

UEFA, ağustos ayında İtalya'nın Udine kentinde, Paris Saint-Germain ve Tottenham Hotspur arasında oynanan Süper Kupa finalinde, "Çocukları Öldürmeyi Durdurun, Sivilleri Öldürmeyi Durdurun" yazılı bir pankart hazırlamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, bu hafta FIFA ve UEFA’ya, "İsrail’in uluslararası futboldan men edilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırıma yanıt olarak gerekli bir adımdır." çağrısında bulunmuştu.

BM uzmanlarının raporunda, "Spor, her şeyin normalmiş gibi olduğu algısını reddetmeli. Spor kuruluşları, platformlarının adaletsizlikleri normalleştirmek için kullanılmasına göz yummamalı. Büyük insan hakları ihlalleri işleyen devletleri temsil eden milli takımlar, geçmişte olduğu gibi askıya alınabilir ve alınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, ekim ayında Norveç ve İtalya ile karşılaşacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yer alan İsrail, Norveç ve İtalya'nın arkasında üçüncü sırada bulunuyor.

Norveç Futbol Federasyonu, 11 Ekim'de Oslo'da İsrail'le oynayacakları eleme maçından elde edilecek gelirlerin Gazze'de insani yardım için Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne bağışlanacağını açıklamıştı.

İsrail, 14 Ekim'de de yine deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.

"Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz"

Kulüp düzeyinde ise Avrupa kupalarında mücadele eden tek İsrail takım Maccabi Tel Aviv.

Yunanistan'ın PAOK takımıyla Maccabi Tel Aviv arasında çarşamba günü oynanan ve 0-0 sona eren maçta, ev sahibi ekibin taraftarları "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e kırmızı kart gösterin" yazılı pankartlar açtı.

Maç öncesinde İsrail'i protesto eden binlerce taraftarları imzaladığı ve içinde "Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz" yazılı dilekçe UEFA'ya gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Trump'la samimi, yapıcı ve verimli atmosferde görüşmelerimizi gerçekleştirdik
Yeşilay "bağımlılıkla mücadelede" dünyaya rol model oldu
Bursa'nın ana su kaynağı barajlarda 12 günlük su kaldı
Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 958 kişi yakalandı

Benzer haberler

UEFA'nın İsrail'e men cezasını görüşmek üzere gelecek hafta toplanması bekleniyor

UEFA'nın İsrail'e men cezasını görüşmek üzere gelecek hafta toplanması bekleniyor

TFF'den FIFA, UEFA ve tüm ulusal federasyonlara İsrail'in sportif müsabakalardan men edilmesi için mektup

FIFA Başkanı Infantino: Gazze dahil birçok ülkede annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftası 9 maçla başladı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftası 9 maçla başladı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi
BM raportörlerinden, Filistin'deki soykırımı nedeniyle İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısı

BM raportörlerinden, Filistin'deki soykırımı nedeniyle İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet