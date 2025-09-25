Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftası 9 maçla başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesi oynanan 9 maçla başladı.

Emre Aşıkçı  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftası 9 maçla başladı

İstanbul

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi.

Günün diğer karşılaşmasında ise Roma, deplasmanda Nice'i 2-1 mağlup etti. Roma'da top koşturan milli oyuncu Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

PAOK (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-0

Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe (Türkiye): 3-1

Real Betis (İspanya)-Nottingham Forest (İngiltere): 2-2

Braga (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): 1-0

Kızılyıldız (Sırbistan)-Celtic (İskoçya): 1-1

Freiburg (Almanya)-Basel (İsviçre): 2-1

Nice (Fransa)-Roma (İtalya): 1-2

Malmö (İsveç)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-2

