UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftası 9 maçla başladı
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesi oynanan 9 maçla başladı.
İstanbul
Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Günün diğer karşılaşmasında ise Roma, deplasmanda Nice'i 2-1 mağlup etti. Roma'da top koşturan milli oyuncu Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
PAOK (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-0
Midtjylland (Danimarka)-Sturm Graz (Avusturya): 2-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Fenerbahçe (Türkiye): 3-1
Real Betis (İspanya)-Nottingham Forest (İngiltere): 2-2
Braga (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): 1-0
Kızılyıldız (Sırbistan)-Celtic (İskoçya): 1-1
Freiburg (Almanya)-Basel (İsviçre): 2-1
Nice (Fransa)-Roma (İtalya): 1-2
Malmö (İsveç)-Ludogorets (Bulgaristan): 1-2Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.