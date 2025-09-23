Dolar
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
Spor, Futbol

PFDK'den Fenerbahçe ve Ali Koç'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne 620 bin, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'a ise 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası verdi.

Metin Arslancan  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
PFDK'den Fenerbahçe ve Ali Koç'a para cezası

İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Fenerbahçe'nin ligde Alanyaspor ile oynadığı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahürattan 400 bin, saha olayları nedeniyle ise 220 bin olmak üzere 620 bin para cezası uyguladı.

Disiplin kurulu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç'u ise futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon para cezasına çarptırdı.

Kurul, Fenerbahçe'ye aynı sebeplerden bazı tribünlere kısmi kapama cezası uyguladı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük de RAMS Başakşehir maçında zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı 220 bin para cezası aldı.

1. Lig cezaları

Kurul, Adana Demirspor forması giyen Murat Uğur Eser'e Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02 ile oynanan müsabakada hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men 40 bin lira para cezası verdi.

Adana Demirspor Antrenörü Koray Palaz'a da aynı sebepten dolayı yine 1 maç men ve 40 bin lira para cezası kesildi.

Kurul, Atko Grup Pendikspor'a da kupada biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve karşılaşma saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı 110 bin lira para cezası uyguladı.

Öte yandan eski hakem Fırat Aydınus'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer alan hakareti nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

