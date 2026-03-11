Dolar
44.09
Euro
51.04
Altın
5,173.62
ETH/USDT
2,068.70
BTC/USDT
70,856.00
BIST 100
13,200.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Kudüs'te sirenler çalıyor Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor, Futbol

Barış Göktürk, Fenerbahçe'de 2027 yılı için adaylığını açıkladı

Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını açıkladı.

Süha Gür  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Barış Göktürk, Fenerbahçe'de 2027 yılı için adaylığını açıkladı

İstanbul

Basın mensuplarıyla bir otelde iftar yemeğinde bir araya gelen Fenerbahçe Kalkınma Platformu Kurucusu ve Göktürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Göktürk, kulübün sportif, kurumsal ve ekonomik geleceğine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Göktürk, kalıcı sportif başarı için şahıslara bağlı yönetim anlayışı yerine profesyonel futbol aklı ve güçlü ekonomik modelle desteklenen kurumsal bir sistemin kurulması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe Kalkınma Platformu Koordinatörü Ferhat Eren'in konuşmasıyla başlayan etkinlikte Göktürk, futbolda uzun süredir beklenen şampiyonlukların elde edilemediğini hatırlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göktürk, son 40 yılda Fenerbahçe'nin futbolda 8 şampiyonluk yaşadığını, aynı dönemde rakip kulüplerden birinin 19, diğerinin ise 10 şampiyonluk kazandığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferlere rağmen birçok sezonda şampiyonluk yaşayamadığını aktaran Göktürk, "Kalıcı sportif başarı yalnızca yıldız transferlerle değil, doğru kadro mühendisliği ve profesyonel futbol aklıyla mümkün. Kulüpte bu anlayış kurumsallaşmak zorunda. Manchester City, uzun yıllar süren şampiyonluk arayışının ardından profesyonel futbol yapılanması ve güçlü ekonomik modelle yeni bir başarı dönemine girdi." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin basketbol branşında profesyonel yönetim modeliyle hareket ettiğini vurgulayan Göktürk, şahıslardan bağımsız bir sistem kurulması gerektiğinin altını çizdi.

"2026'da seçimi doğru bulmuyoruz"

Barış Göktürk, 2026 yılında kulübün olağanüstü bir seçime gitmemesi gerektiğini dile getirdi.

Kulübün reformlara yönelmesi gerektiğini anlatan Göktürk, mevcut yönetimin görev süresini tamamlamasının kulübün istikrarı açısından önemli olduğunu kaydetti.

Göktürk, 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan genel kurulda aday olacağını aktararak, "2027 yılında koşulsuz şartsız başkanlığa adayım. 2026 yılında seçime karşı olmamıza rağmen, mecbur kalırsak, elimizi taşın altına koyarız. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece 2026 yılında aday olmayacağız. Seçilmemiz halinde ilk olarak profesyonellerden oluşan bir futbol komitesi kuracağız. Orta ve uzun vadede kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapılarla kulübün gelirlerini artırmayı ve gayrimenkul gelirlerini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Barış Göktürk, kulübün rekabet gücünü artırmak için ekonomik yapının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Fenerbahçe'nin gelirlerini en az iki katına çıkarması gerektiğini söyledi.

Göktürk, sözlerini taraftara destek çağrısı yaparak tamamladı:

"Sezon henüz tamamlanmadı. Şampiyonluk ihtimalimiz devam ediyor. Taraftarımız takımımızı desteklemeye devam etmeli. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fenerbahçe."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Paris'te Türkiye ve NATO ilişkilerini konu alan yuvarlak masa toplantısı düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, çatışmanın değil barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta
Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile telefonda görüştü
Bakan Kurum: Bayramdan sonra İstanbul'da 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz
Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Barış Göktürk, Fenerbahçe'de 2027 yılı için adaylığını açıkladı

Barış Göktürk, Fenerbahçe'de 2027 yılı için adaylığını açıkladı

Süper Lig'deki Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlama saati değişti

Çaykur Rizesporlu futbolcu Samet Akaydin'dan Trabzonspor maçı değerlendirmesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
Uğurcan Çakır, Muslera'yı aratmıyor

Uğurcan Çakır, Muslera'yı aratmıyor
Süper Lig yayın geliri dağıtımındaki "Şampiyonlar Payı" kaldırıldı

Süper Lig yayın geliri dağıtımındaki "Şampiyonlar Payı" kaldırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet