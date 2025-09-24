Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi'ne tatsız başlangıç

Zagreb
Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takımda kontrollü başladı. Fenerbahçe, oyun kontrolünü sağladığı bölümde oluşan karambolde 21. dakikada Dion Beljo'nun golüyle yenik duruma düştü. Çabuk toparlanan sarı-lacivertliler, 25. dakikada Sebastian Szymanski ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve ekipler soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.
İkinci yarıya hızlı giren Dinamo Zagreb, 50. dakikada yine Dion Beljo'nun golüyle öne geçti. Kalan bölümde net gol pozisyonuna giremeyen sarı-lacivertli ekip, 90+5. dakikada Mounsef Bakrar ile kalesinde bir gol daha gördü ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı.
Fenerbahçe, ligdeki ikinci maçında 2 Ekim'de Fransa'nın Nice takımıyla sahasında karşılaşacak.
İlk yarı
16. dakikada Dinamo Zagreb etkili geldi. Lisica, hücum yönünün sağında Brown'dan kaptığı topu yay üzerinde bulunan Zajc'a aktardı. Zajc'ın gelişine şutunda, top üstten auta gitti.
21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Szymanski'nin çıkarken kaptırdığı topla sağdan gelişen atakta altı pasın önünde oluşan karambolde Çağlar'dan seken top, Beljo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun tek dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 1-0
24. dakikada Nene'nin pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.
25. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağdan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Skriniar'ın sektirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Yay üzerinde Szymanski, önünde kalan topu gelişine vuruşla filelere gönderdi: 1-1
İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
50. dakikada Dinamo Zagreb yeniden öne geçti. Orta sahada kazandığı topla Fenerbahçe ceza sahası önüne kadar kat eden Valincic, solda müsait durumda bulunan Hoxha'yı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan şutuna altı pasta Beljo ayak koydu ve topu ağlara gönderdi: 2-1
62. dakikada Semedo'nun pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci iki hamlede top ugüçlükle kontrol etti.
85. dakikada İrfan Can Kahveci'nin arka direğe etkili ortasına hareketlenen Oğuz Aydın'ın altı pasın solundan vuruşunda, top kaleye paralel auta gitti.
90+5. dakikada Dinamo Zagreb bir gol daha buldu. Ceza sahasının sağından Bakrar'ın uzak direğe yerden şutunda top filelere gitti: 3-1
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Szymanski siftah yaptı
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, bu sezon ilk golünü kaydetti.
Sarı-lacivertli takıma ilk katıldığı dönemde skorer bir performans ortaya koyan, daha sonra gol yollarında tutuk kalan Szymanski, bu sezon ise gol atmayı başaramamıştı.
Dinamo Zagreb maçı öncesinde 7'si ilk 11'de 10 karşılaşmada görev alan Szymanski, bu sezon ilk golünü Hırvatistan temsilcisi karşısında kaydetti.
Çağlar sağ bekte, Semedo orta alanda oynadı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb karşısında oyuncularını farklı pozisyonlarda değerlendirdi.
Genç teknik adam, stoper Çağlar Söyüncü'yü sağ bekte, sağ bek Nelson Semedo'yu ise orta alanda değerlendirdi.
Çağlar'ı 59. dakikada oyundan alan Tedesco, yerine Fred'i değerlendirdi ve Semedo'yu kendi pozisyonuna çekti.
13 bin 926 seyirci takip etti
Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı 13 bin 926 biletli seyirci takip etti.
Sarı-lacivertli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün büyük çoğunluğunu doldurdu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Bugünkü problem golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunmamız gerekiyor
Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, son maçlarda hiç iyi oynamadıklarını hatırlattı.
Son maçlara kıyasla gelişim gösterdikleri noktalar olduğuna değinen Tedesco, "Nereden nereye geldiğimize bakmamız gerekiyor. Son maçlarda hiç iyi değildik. Bugün mağlup olmak canımı yaksa da ben ve ekibim pek çok farklı açıya bakıyoruz, sadece sonuca bakmıyoruz. Geçtiğimiz maçlara göre oyunu daha iyi kontrol ettik, bugün topu daha fazla tuttuk. Kontra atak yemedik ve çok top kaybetmedik. Baskı şiddetimiz iyiydi. Bunları yapma sebebimiz Semedo ve Asensio'nun o pozisyonlarda oynamasıydı." diye konuştu.
Yenilginin savunma problemli olduğunu aktaran Tedesco, "Bugünkü problem golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunmamız gerekiyor. Üçüncü golde olduğu gibi şutları engellememiz gerekiyor. Bu benim için temel unsur. İkinci topları kazanma problemimiz devam ediyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa'da hedeflerinin değişmediğini anlatan Tedesco, şöyle devam etti:
"İkili mücadeleleri kaybediyoruz, ikili mücadelelerde gücümüz ve hızımız yeterli değil. Bu durum zor bir durum, adım adım gelişmemiz gerekiyor. Bugün ilk defa bazı konularda ileriye bir adım attığımızı gördüm. Saha içi pozisyon ve top tutma anlamında. Golleri yeme biçimimiz kabul edilebilir değil. Ceza sahasında adam kaçırıyoruz, şutları engelleyemiyoruz. Bunları oyuncuların zaten yapması gerekiyor. Şutta arkamızı dönmememiz gerekiyor. Bunlar önemli ve temel şeyler."
Oyun planına da değinen Tedesco, şunları aktardı:
"Merkezde kalabalık olarak Nene'yi birebirde bırakmaya çalıştık. Maçın başında bunu fena yapmadık golü de bulduk. Onun dışında 1-2 pozisyon da vardı fakat ikinci yarıda olmadı. Kerem ve Sebastian'ın hatlar arasında topu almasını istedik. Rakip tek 6 ile oynuyordu. Topu oralarda almayı planlamıştık. Merkezi kapatırlarsa kenar boşluklar oluşacaktı. Arkaya koşular istedik, ilk yarı yaptık ikinci yarı ise düştük. Takımın özgüveni düştü ve gittikçe her şey azaldı. Cenk'i merkezde varlık göstermek için 2. forvet olarak oyuna soktuk."
Takımın konsantrasyon problemi olmadığını dile getiren genç teknik adam, "Takımın odakla ilgili problemi olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular çok istedi ama olmadı. Bunlar değiştirilemez şeyler değil. Video analizlerle göstermemiz gerekiyor çünkü antrenman yapacak vaktimiz yok. Bir önceki oynadığımız maçta bunu söyleyebiliriz ama bu maçta konsantrasyon eksiği yoktu." değerlendirmesinde bulundu.