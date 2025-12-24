Dolar
Gündem

RTÜK'ten "Aşkın Gücü" adlı yarışma programına idari para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Prime Video'da yayımlanan "Aşkın Gücü" isimli yarışma programına idari para cezası uyguladı.

Fatma Nur Candan  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Ankara

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, gerçekleştirdiği toplantıda, Prime Video logolu isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayımlanan "Aşkın Gücü" isimli yarışma programındaki ihlalleri değerlendirdi.

Programda, yalnızca açık ayrımcılığı değil, aynı zamanda cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapseden ve bununla birlikte kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştıran, kadınların karar alma süreçlerinden dışlanmasını sağlayan, kadınları belirli davranış kalıplarına zorlayan ve bu durumu olumlayan konuların işlendiği tespit edildi.

Aynı zamanda kadının bedensel, duygusal veya psikolojik olarak bir nesne veya meta gibi kullanıldığı, kadınların onurunu zedeleyici biçimde sunulduğu, özellikle kadınların duygusal durumunun reyting veya ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü, erkekler arası rekabette bir "ödül" ya da "sebep" olarak konumlandırıldığı da değerlendirildi.

Bu gerekçelerle Prime Video'nun "Aşkın Gücü" isimli programının, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'unda yer alan "... kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." hükmünü ihlal ettiğine karar verilerek, yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

