logo
Spor

Spor kulüplerinden Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüş için spor kulüplerinden destek çağrısı geldi.

Bozhan Memiş  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Spor kulüplerinden Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Istanbul

Bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) bir araya gelerek oluşturduğu platform tarafından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, desteklerini belirtmişti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın, Gazze'de 70 binin üzerinde masum insanın ve en az 20 bin çocuğun katledildiği bir soykırımdan bahsedildiğinin altını çizdiği basın toplantısının ardından birçok spor kulübü de yürüyüşe destek çağrısında bulundu.

Maçlarda pankartlı çağrı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında futbolcular seremoniye "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin. 1 Ocak 08.30 Galata" ve "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı pankartlarla çıkarken, kulüpler de sosyal medya hesaplarından yürüşüye destek verdi.

Göztepe "Asla yalnız yürümeyeceksin Filistin!" başlığıyla yayımladığı paylaşımında "Göztepe Spor Kulübü olarak; insan hayatını, insan onurunu, barışı ve evrensel insani değerleri her koşulda savunan bir duruşa sahibiz. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan acılara karşı sessiz kalmamanın, ortak vicdanın bir gereği olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak çağrısıyla, 1 Ocak Perşembe günü saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde, Filistin’e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlenecektir." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük, 1 Ocak'taki yürüyüş için yaptığı paylaşımında tüm vatandaşları yürüşüye davet ederken şu ifadeleri kullandı:

"Susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz! Fatih Karagümrük Spor Kulübü olarak; iki yılı aşkın süredir Filistin’de çocukların ve masum insanların hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıları yine şiddetle kınıyoruz."

Kayserispor "Filistin için, Gazze için, adalet için, insanlık için oradayız! Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Vazgeçmiyoruz!" paylaşımını yaparken, Bursaspor da "Bir zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun!" Filistin için, Gazze için, adalet için, insanlık için oradayız! Sinmiyoruz, Susmuyoruz, Vazgeçmiyoruz!" ifadeleriyle yürüyüşe destek verdi.

