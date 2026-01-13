Dolar
Gündem

Karabük'te okula giderken kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci kameraya yansıdı

Karabük'te okula giderken İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan bir öğrenci, kar yağışı altında altında saygı duruşunda bulundu.

Orhan Kuzu  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Karabük'te okula giderken kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci kameraya yansıdı

Karabük

100. Yıl Mahallesi'ndeki Şehit Nurettin Seki İlkokulu'na giden bir öğrenci, o sırada İstiklal Marşı'nın okunduğunu duydu.

Kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci, İstiklal Marşı bitince koşarak okuluna gitti.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

