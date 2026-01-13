Karabük'te okula giderken kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci kameraya yansıdı
Karabük'te okula giderken İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan bir öğrenci, kar yağışı altında altında saygı duruşunda bulundu.
Karabük
100. Yıl Mahallesi'ndeki Şehit Nurettin Seki İlkokulu'na giden bir öğrenci, o sırada İstiklal Marşı'nın okunduğunu duydu.
Kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci, İstiklal Marşı bitince koşarak okuluna gitti.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı