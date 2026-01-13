Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe ile PUBG Mobile işbirliği yaptı

Fenerbahçe Kulübü ile PUBG Mobile arasında işbirliği anlaşması gerçekleştirildi.

Süha Gür  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Fenerbahçe ile PUBG Mobile işbirliği yaptı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Chobani Stadı'nda düzenlenen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kulüp genel sekreteri Orhan Demirel ve yönetici Gürhan Taşkaya'nın yanı sıra PUBG Mobile Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu ve Fenerbahçe E-Spor PUBG Mobile Takımı oyuncusu Muhammet Demir katıldı.

Burada açıklamada bulunan Demirel, "Futbol takımımızı ve Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Dünyanın en büyük spor kulübü olarak yarıştığımız her branşta tüm kupalara talibiz. Şampiyonluklarımızda en büyük pay sahibi olan büyük Fenerbahçe taraftarı iyi ki varsınız. Taraftarlarımız yalnızca tribünlerde değil dijital oyun dünyasında da takımımıza destek olacak. Bu işbirliği dijital alanlarda kulübümüzü güçlendirecek. Herkese teşekkür ediyor anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Gürhan Taşkaya ise "Kulübümüz adına son derece heyecan verici bir anlaşma. Bu işbirliğimizde vizyonumuzu dijital dünyaya taşımanın gururunu yaşıyoruz. Fenerbahçe olarak bu dönüşümün gerisinde kalmayı değil tam merkezinde olmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

PUBG Mobile Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu da şunları kaydetti:

"PUBG Mobile olarak, Türkiye'deki devasa ekosistemimizi ülkemizin en köklü spor markalarından Fenerbahçe ile bir araya getirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirliğini, platformumuzun kapsayıcılığı ile futbol tutkusunu harmanlayan çok değerli bir adım olarak görüyoruz. 2026 yılında İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız PUBG Mobile Dünya Şampiyonası (PMGC) öncesinde, yerel değerlerimizi global platformumuza taşıyarak Türk takımlarımızın dünyadaki dijital temsiline destek olmaya devam edeceğiz."

Organizasyon, hediye takdimi ve hatıra fotoğraf çekimiyle son buldu.

