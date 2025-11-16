Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,169.70
BTC/USDT
95,632.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlıların İspanya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı.

Metin Arslancan  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) açıklamasına göre 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen millilerin 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile yapacağı 6. ve son maç öncesinde aday kadroda değişiklikler yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin E Grubu'ndaki 5. maçında dün Bulgaristan ile yaptığı karşılaşmada sağ el bileğinden sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarılırken yerine Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor
Beyoğlu'nda metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin 2 şüpheliye tutuklama talebi
Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü
Fatih'te anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yakalanan şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde 13 şüpheli "özel vasfa haiz üye" konumunda yer aldı

Benzer haberler

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Özbelsan Sivasspor'da hedef "play-off potası"

Trabzonspor'da Edin Visca, bu sezon süre alamıyor

Trabzonspor'da Edin Visca, bu sezon süre alamıyor
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden açıklama

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden açıklama
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9. haftası tamamlandı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9. haftası tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet