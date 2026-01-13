Dolar
Spor

Barcelonalı futbolcular THY uçağında kupa sevinci yaşadı

Real Madrid'i 3-2 yenerek İspanya Süper Kupası'nın sahibi olan Barcelonalı futbolcular, ülkelerine döndükleri Türk Hava Yolları (THY) tarafından icra edilen özel uçuşta, kupayla kutlama yaptı.

Kenan Irtak  | 13.01.2026
Barcelonalı futbolcular THY uçağında kupa sevinci yaşadı

İstanbul

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan maçın galibi Barcelona, THY tarafından icra edilen özel uçuşla İspanya'ya döndü.

Kupa sevincini uçakta da yaşayan futbolcular, havaya kaldırdıkları kupayı elden ele gezdirerek, uçak içinde fotoğraf çektirdi.

Dün akşam oynanan maçta Barcelona, 73. dakikada Raphinha'nın golüyle 3-2 öne geçmişti. El Clasico'da başka gol olmayınca sahadan 3-2 galip ayrılan Barcelona, İspanya Süper Kupası'nın sahibi olmuştu.

"Gazze Mahkemesi Nihai Kararı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
İstanbul merkezli 21 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 58 şüpheli tutuklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan CHP'ye tepki
Uludağ'da elektrik dağıtım ekipleri kesintisiz enerji için zorlu koşullarda çalışıyor
İstanbul Valisi Gül, 3 yıllık emniyet verilerini açıkladı
