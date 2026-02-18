Dolar
logo
Spor, Futbol, Ramazan 2026

Avrupa'daki futbol kulüplerinden ramazan ayı mesajları

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Yunus Kaymaz  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Avrupa'daki futbol kulüplerinden ramazan ayı mesajları

Londra

İngiltere'nin Chelsea Kulübü, "Ramazan ayı mübarek olsun. Barış ve bereket dolu bir ay diliyoruz." mesajı yayımlarken, Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, West Ham United, Everton, Aston Villa, Tottenham Hotspur, Crystal Palace, Brighton Hove Albion, Brentford sosyal medya hesaplarından ramazan ayıyla ilgili mesajlar paylaştı.

İspanyol ekibi Barcelona, "Dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların ramazan ayı mübarek olsun." paylaşımını yaparken, İtalyan temsilcisi Inter'in mesajında, "Ramazanda herkese bereket, huzur ve birlik dolu bir ay diliyoruz." denildi.

Almanya'nın Bayern Münih Kulübü, mesajında "Bayern Münih'ten Arap ve İslam alemine. Bu ay size bereketli olsun, oruçlarınız kabul olsun ve iftarlarınız lezzetli olsun." ifadelerini kullanırken, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Milan, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax, Feyenoord da takipçilerinin ramazan ayını kutladı.

