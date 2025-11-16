Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde vefat eden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı için düzenlenecek tören öncesi açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Özbelsan Sivasspor'da hedef "play-off potası"

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligi play-off potasında tamamlamak istediklerini söyledi.

Halife Yalçınkaya  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Özbelsan Sivasspor'da hedef "play-off potası" Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Mehmet Altıparmak, AA muhabirine, Sivasspor'un Türkiye'nin en büyük camialarından olduğunu, yıllarca Süper Lig'de yer alıp, Avrupa kupalarında ülkeyi başarıya temsil ettiğini anlattı.

Takımın büyüklüğünü konuşmaya gerek olmadığını belirten Altıparmak, "Sivasspor'dan teklif geldikten sonra açıkçası hiç düşünmedim. Başkanım ile yaptığımız görüşme de çok kısa sürdü. Hemen anlaşmaya vardık." dedi.

"Her şey çok iyi gidiyor"

Sivasspor'a zor dönemde geldiklerini bildiklerini ama camianın daha önce bu tip şeyleri yaşadığını ifade eden Altıparmak, "Bizler de antrenör olarak bu olayları çok yaşadık. Neyin nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. " diye konuştu.

Maça kazanamama durumunu geride bıraktıklarını aktaran Altıparmak, şöyle devam etti:

"Buradan hep beraber çıkacağız. Şu anda her şey çok iyi gidiyor. Kazandığımız bir maç var. Uzun süredir maç kazanamama vardı, en azından bunu giderdik. Artık bundan sonraki maçlarda alacağımız galibiyetlerle kısa ve uzun vadeli planlarımız var. Öncelikli olarak play-off potasını yakalamak istiyoruz. Son iki haftadır oynadığımız maçlarda 6 puan çıkarabilirdik ama Ümraniyespor karşılaşmasında oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Manisaspor maçında o isteğimiz, arzumuzla galibiyeti aldık. Osman hocaya da teşekkür etmek istiyorum. Burada çok güzel şeyler yapmış. Sonrasında biz bayrağı devraldık. Tabi bir sistemden bir sisteme geçiyoruz. Oyuncularımızın da daha önce oynadığı bir oyun var. Biz farklı sistemde oynatıyoruz. Buna kısa zamanda alışmaları, adapte olmaları bizim için çok önemli. Bütün çalışmaları da bu yönde yapıyoruz. Çok kısa sürede takımda uyumu yakaladık. İnşallah bunu da bundan sonraki karşılaşmalarda daha fazla göstereceğiz. Bulunduğumuz yerden de yukarılara gideceğiz."

"Esenler Erokspor'un iyi ve kötü yönlerini çalışıyoruz"

Ligde karşılaşacakları Esenler Erokspor karşılaşmasının diğer maçlardan farklı olmadığına dikkati çeken Altıparmak, deplasmana kazanmaya gideceklerini vurguladı.

Kimle nerede oynarlarsa oynasınlar, kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Altıparmak, "Bu maç da onlardan birisi, analizlerimizi iyi yaptık. Oyuncularımıza da ne yapmaları gerektiğini söyledik. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Esenler Erokspor'un iyi ve kötü yönlerini çalışıyoruz. Bunu da çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah oradan galip gelip kalan 6 haftalık periyodumuzu iyi bir şekilde geçirmek, lig bittiğinde ise play-off potasının içinde yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Bahis soruşturması

Bahis soruşturmasına da değinen Altıparmak, kaleci Ali Şaşal Vural'ın 2,5 yıldır oynamadığına dikkati çekti.

İsimleri çıkan oyunculardan bazılarının bir kez, bazılarının ise çok sayıda oynadığını dile getiren Altıparmak, "Ayrıca adına hesap açılanlar da var. Oynayanların kazançlarına ve ne yaptıklarına bir bakmaları gerekiyor. Biz burada 4-5 oyuncu ile bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ali Şaşal Vural da bunu en fazla yaşayanlardan birisi. Biz Ali'nin arkasındayız. Bu oyuncuların çoğunun zamanla aklanacağını, çoğu oyuncunun da bu işin içinde olmadığının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bana göre zamanlama çok yanlış oldu. Yaşın yanında çok da kuru yandı. Bundan sonrası için hayırlısı diyorum. Türk futbolu için de çok kötü oldu diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

