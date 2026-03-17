Gündem, Ramazan 2026

Esenler'de "10 bin hatim 100 bin dua" buluşması düzenlendi

İstanbul Esenler'de, "10 bin hatim 100 bin dua" buluşması çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Mücahit Türetken  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Esenler'de "10 bin hatim 100 bin dua" buluşması düzenlendi Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiyatçılar Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi'nin önemine ilişkin konuşma yaptı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşmasında, ilçede bir ramazan geleneği haline gelen "10 bin hatim 100 bin dua" buluşması için binlerce kişinin meydanı doldurduğunu dile getirerek, etkinliğin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Şehirlerin gelenekleriyle yaşadığını belirten Göksu, şöyle konuştu:

"Bir şehirde ne kadar gelenek, değer inşa edebildiyseniz, şehir insanlığı kuşatır ve farklı bir muhabbet iklimi sunar. Biz de bu şehrin bir geleneği oluşsun istedik ve oluştu da. Bugün on binlerce hatim okundu. Bu gecenin (Kadir Gecesi) en anlamlı şeyi duaya durmak. On binlerce kardeşimizle burada duaya duruldu. Çünkü dua bizim Rabb'imize niyazımızdır. Duamızın reddedilmeyeceğine inandığımız bu gecede yeryüzündeki mazlumların kurtulması, zalimlerin kahrolması için dua ettik. Bugün insanlık için, Gazze için, Filistin için duaya durduk."

Göksu, program kapsamında ayrıca çekilişle belirlenen 16 kişinin umre ziyaretine gönderileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü İbrahim Özen'in yaptırdığı hatim duası sonrası 11 bin 500 kişinin katıldığı çekilişte 16 kişi umre ziyaretine gitmeye hak kazandı.

Programa Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ile ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

