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Gündem, Ramazan 2025

Esenler Belediyesi "Çocuk İftarı"nı bu yıl Gazze'de gerçekleştirdi

Esenler Belediyesinin her yıl ramazanın birinci gününde düzenlediği "Çocuk İftarı" bu yıl Gazze'de yapıldı.

Hamdi Dindirek  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Esenler Belediyesi "Çocuk İftarı"nı bu yıl Gazze'de gerçekleştirdi

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Soframız da bir, gönüllerimiz de" anlayışıyla hareket eden Esenler Belediyesi, ramazanın bereketini, uzun süredir zulme uğrayan, evlerinden edilen ve sevdiklerini kaybeden Gazzeli çocuklarla paylaştı.

Belediye, ramazan dolayısıyla savaşın acılarını bir nebze de olsun hafifletmek amacıyla çocuklar için iftar etkinliği düzenledi. Esenler Belediyesinin desteğiyle Gazze'deki Deniz Feneri Derneğinin aşevinde hazırlanan yemek, çocuklara ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yıllardır devam eden "Çocuk İftarı" geleneğini bu yıl Gazze'de sürdüklerini belirtti.

Ramazanın ruhunu, savaşın ortasında büyüyen çocuklarla paylaşmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını kaydeden Göksu, "Dayanışma ve kardeşlik duygularını hissetmelerini, yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz. Bir günlüğüne de olsa yüzlerinin güldüğünü görmek, her şeyden daha değerli." ifadelerini kullandı.

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