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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından İZSU'ya 1,8 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU) Çevre Kanunu kapsamında toplam 1 milyon 858 bin 340 lira idari ceza uygulandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından İZSU'ya 1,8 milyon lira ceza

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde gerçekleştirilen denetimde, tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği ve atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 464 bin 585 lira idari ceza kesildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İZSU Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisinde gerçekleştirilen denetimde ise atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi, 464 bin 585 lira idari ceza uygulandı. İZSU Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisinin de Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. 2022 yılında aynı ihlali yaptığı tespit edilen tesise ilgili kanun gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 929 bin 170 lira idari ceza verildi."

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