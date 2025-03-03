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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

Ankara'da sahte içki nedeniyle 81 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cemil Murat Budak  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

Ankara

Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Raporlara göre, Ankara'da 81 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 36 şüpheli tutuklandı, 41 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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