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Van'da terör soruşturmaları kapsamında 24 şüpheli yakalandı

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yılmaz Kazandioğlu  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 24 şüpheli yakalandı

Van

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 23 Şubat-2 Mart'ta yürütülen çalışmalar sonucu 18 terör örgütü PKK/KCK, 6 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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