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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İBB Başkan Adayı Kurum'u kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'u, Meclis Başkanlığı İstanbul Ofisi'nde kabul etti.

Aynur Ekiz  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İBB Başkan Adayı Kurum'u kabul etti

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