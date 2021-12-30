Dolar
13.21
Euro
14.95
Altın
1,806.91
ETH/USDT
3,719.60
BTC/USDT
47,284.00
BIST 100
1,863.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti ve MHP İstanbul İl Başkanları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çiğdem Münibe Alyanak, Güç Gönel   | 30.12.2021
AK Parti ve MHP İstanbul İl Başkanları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

İstanbul

Kabaktepe, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" fotoğrafını seçen Kabaktepe, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli sporcunun sevinci" fotoğraflarını tercih etti.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ise "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Engelli sporcunun sevinci" fotoğraflarından yana kullandı.

Birol Gür, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok kıymetli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 823 bine yaklaştı
İZLENİM - Kovid-19 vakalarının ilk ortaya çıktığı Vuhan’da hayat olağan akışında
Çin'de Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 4 kişi sokaklarda teşhir edildi
Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor
İkinci doz Johnson & Johnson aşısı Omicron kaynaklı hastaneye yatışları yüzde 85 azaltıyor

Benzer haberler

AK Parti ve MHP İstanbul İl Başkanları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

AK Parti ve MHP İstanbul İl Başkanları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Emine Erdoğan, 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında seçimini yaptı

Malatya Valisi Baruş'un tercihi 'Ciğerlerimiz yandı' fotoğrafı oldu

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu 'Şampiyon Mete Gazoz' fotoğrafını seçti

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu 'Şampiyon Mete Gazoz' fotoğrafını seçti
Bakan Kurum 'Ebru sanatı değil, müsilaj' fotoğrafına oy verdi

Bakan Kurum 'Ebru sanatı değil, müsilaj' fotoğrafına oy verdi
Elazığ'da itfaiyecilerin tercihi 'Ciğerimiz yandı' fotoğrafı oldu

Elazığ'da itfaiyecilerin tercihi 'Ciğerimiz yandı' fotoğrafı oldu