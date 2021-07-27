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Politika

AK Parti sağlıkçıların toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanması teklifini yeniden İBB Meclisi'ne getirecek

İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK'ları ücretsiz kullanmasına ilişkin kararın İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto edilmesi üzerine teklifi yeniden İBB Meclis gündemine alacaklarını açıkladı.

Zeynep Rakipoğlu   | 27.07.2021
AK Parti sağlıkçıların toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanması teklifini yeniden İBB Meclisi'ne getirecek

İstanbul

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçlarını ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkı tanındığı anımsatılarak, İmamoğlu'nun bu hakkı 1 Temmuz itibarıyla sonlandırdığı kaydedildi.

Salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmasını kapsayan yeni bir teklifin, İBB Meclisi gündemine alındığı aktarılan açıklamada, teklifin, Meclis'in Temmuz ayı oturumunda CHP ve İYİ Parti gruplarının "hayır" oyuna karşı AK Parti ve MHP gruplarının oyuyla oy çokluğuyla kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Meclis kararının yürürlüğe girmesi için İBB Başkanı'nın onayına sunulduğu ancak veto edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Son dönemde sağlık çalışanı arkadaşlarımız sıkça soruyor; 'Ücretsiz ulaşım müjdesi vermiştiniz, ne oldu?' Cevap veriyorum; AK Parti ve MHP oylarıyla İBB Meclisi'nde kabul edildi ancak İBB Başkanı tarafından veto edildi." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, söz konusu teklifi yeniden İBB Meclisi gündemine alacaklarını bildirdi.

Yeniden oy çokluğuyla geçmesi beklenen karardan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanları ile İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının istifade edebileceği belirtildi.


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