ABD Başkanı Donald Trump konuşuyor
Spor, Futbol

Galatasaray kupada Fethiyespor'u 2 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.

Süleyman Elcin  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Galatasaray kupada Fethiyespor'u 2 golle geçti Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Muğla

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla Türkiye Kupası'nın ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. TFF. 2 Lig temsilcisi Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kazımcan'ın şutunda topun Fethiyesporlu oyuncunun eline çarpması sonucu Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda kaleci Arda Akbulut topu çıkardı. Hakem, Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar verdi. İkinci kez penaltıyı kullanan Icardi'nin şutunda kaleci Arda Akbulut yine gole izin vermedi.

58. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın köşe vuruşuna hareketlenen Sallai'nin bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Daha sonra Fethiyesporlu oyuncular meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

73. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Barış Alper Yılmaz'ın ortasına hareketlenen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

81. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin sağ kanattan ortasında hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yan direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 0-2

85. dakikada Fethiyespor gole yaklaştı. Ali Mert'in ceza sahası dışında sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Topu, Galatasaraylı oyuncular uzaklaştırdı.

90. dakikada Fethiyespor farkı 1'e düşürdü. Sol kanattan hareketlenen Ramazan Çevik'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Uğur Ayhan, topu ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

