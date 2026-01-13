Birçok ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi.
Ankara
Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köyler ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezi, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Eğitime ara verilen günlerde, malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Tunceli
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "14 Ocak Çarşamba günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında üniversite hariç eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelinde de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Ordu
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde dün başlayan kar yağışının devam ettiği, don riski ve buzlanma olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ile Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.
Ayrıca eğitime ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı vurgulandı.
Giresun
Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine bağlı köylerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.
Trabzon
Yetkililerden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya, Şalpazarı ve Köprübaşı ilçelerinde tüm okullarda, Hayrat ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Gümüşhane
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının aralıklarla gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.
Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği kaydedildi.
Erzincan
Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olması beklenen yoğun buzlanma ve don olayı nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Artvin
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şavşat ilçe genelinde kar yağışının ardından bazı köylere ulaşımda aksaklıklar yaşandığı belirtildi.
Yolların kapanması ve buzlanma riskinin devam ettiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim öğretime katılamayacağı ifade edildi.
Açıklamada, ilçedeki diğer öğrenciler için eğitim faaliyetlerinin normal şekilde sürdürüleceği kaydedildi.
Kastamonu
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde taşımalı eğitim yapılamayacağı kaydedildi.
Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime ara verildi.
Van
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray ilçesinde olumsuz hava etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Muradiye, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde taşımalı kapsamındaki okullarda, Çatak'ta ise ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi.
Kahramanmaraş
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Malatya
Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Pütürge, Kuluncak ve Doğanşehir ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
İlçelerde kar nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Sivas
Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamalarda, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.
Kars
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlere göre Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağı belirtildi.
Açıklamada, 14 Ocak Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sevgili çocuklar, cuma günü alacağınız karne öncesi küçük bir mola. Bereketli kar yağışı nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü okulları tatil ediyoruz. Karın tadını çıkarın, dikkatli olun, üşütmeyin."
Ardahan
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan geneli eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi.
Bayburt
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Bingöl
Bingöl'ün Karlıova, Adaklı ve Kiğı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Kaymakamlıkların, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilçelerde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek risklere karşı 3 ilçede resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Erzurum
Erzurum'un Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Pasinler, Pazaryolu ve Şenkaya ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Öte yandan Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Pasinler, Pazaryolu ve Şenkaya kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Hakkari
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl genelinde eğitim ve öğretim yarın devam edecek ancak ilimizde etkisini sürdüren kar yağışı ve buna bağlı çığ riski nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz 14 Ocak Çarşamba günü 1 bir gün idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle şehir merkezi veya kırsal alan ayrımı olmaksızın eğitim kurumlarına ulaşmakta zorluk yaşayan veya yaşayacak olan öğrencilerimiz de 1 bir gün idari izinli sayılacaktır."
Adıyaman
Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.
Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, eğitime ara verildiği bildirildi.
Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.