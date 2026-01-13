Dolar
43.15
Euro
50.29
Altın
4,587.66
ETH/USDT
3,210.10
BTC/USDT
94,165.00
BIST 100
12,385.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçeli Duran ve Oosterwolde ile Galatasaraylı Lemina, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcular Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde ile Galatasaraylı Mario Lemina'yı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Can Öcal  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Fenerbahçeli Duran ve Oosterwolde ile Galatasaraylı Lemina, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Turkcel Süper Kupa finali sonrası sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımdaki hakaret sebebiyle Galatasaraylı Mario Lemina ile Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde PFDK'ye sevk edildi. Fenerbahçe'nin oyuncusu Jhon Duran da aynı maç sonrası sportmenliğe aykırı hareket içeren sosyal medya paylaşımı nedeniyle disipline gönderildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı Turkcell Süper Kupa finalinde gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle kurula sevk edildi. Fenerbahçe de aynı müsabakadaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye gönderildi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan maçların ardından İmaj Altyapı Vanspor, Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ve Erzurumspor da çeşitli sebeplerle disiplin kuruluna sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bolat, CHP Genel Başkanı Özel'in gümrük muafiyeti eleştirilerine yanıt verdi
Karabük'te okula giderken kar yağışı altında saygı duruşunda bulunan öğrenci kameraya yansıdı
Birçok ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü
MTV ödemeleri PTT iş yerleri ve dijital kanalları üzerinden yapılabiliyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fenerbahçeli Duran ve Oosterwolde ile Galatasaraylı Lemina, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçeli Duran ve Oosterwolde ile Galatasaraylı Lemina, PFDK'ye sevk edildi

TFF Tahkim Kurulu, 57 futbolcunun men cezasını onadı

PFDK, Fenerbahçe'ye 940 bin lira para cezası verdi

Fenerbahçe ile PUBG Mobile işbirliği yaptı

Fenerbahçe ile PUBG Mobile işbirliği yaptı
Teknik Direktör Tedesco: Şu anda Fenerbahçe'de gayet iyiyim

Teknik Direktör Tedesco: Şu anda Fenerbahçe'de gayet iyiyim
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet