FIFA Başkanı Infantino: Gazze dahil birçok ülkede annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gazze dahil "çocukların acı çektiği" ve "annelerin ağladığı" birçok ülkedeki çatışmalardan dolayı gözyaşlarına boğulduğunu belirterek barış çağrısında bulundu.

Fatih Erel  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
FIFA Başkanı Infantino: Gazze dahil birçok ülkede annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum

İstanbul

ABD'nin New York şehrindeki bir etkinlikte konuşan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino, "Hepimiz biliyoruz ki, ne yazık ki, bölünmüş, saldırgan ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Çocukların acı çektiğini gördüğümde ben de acı çekiyorum. Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da, Libya'da, dünyanın herhangi bir yerinde annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum. Çatışmaların yaşandığı 80 ülke var ve olan biteni gördüğümüzde hepimiz acı çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Infantino, "İnsanların özünde kötü değil, iyi olduğuna inanıyorum. Kendimize inanmalıyız ve sevgili liderler, biz size inanıyoruz. Dünyada barışa ihtiyacımız var." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırımı nedeniyle İsrail'in uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi çağrısında bulunuyor.

BM raportörleri, konuya ilişkin geçen salı günü yaptıkları yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırıma karşı gerekli bir yanıt olarak FIFA ve UEFA'ya ülke takımı olarak İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer vermişti.

