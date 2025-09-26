Galatasaray, Alanyaspor karşısında 3 puanı tek golle aldı

Antalya/İstanbul
13. dakikada orta alanda aldığı topla ceza sahasına giren Maestro'nun kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan şutunda, top direğin sağından dışarı çıktı.
21. dakikada Eren Elmalı'nın içeriye gönderdiği topa arka direkte Sara kafayla vurdu. Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu Makouta kornere çıkardı.
23. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Singo'nun yerden ön direğe çıkardığı topu, Icardi topuğuyla ağlarla buluşturdu: 0-1
27. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Maestro, orta alanda kazandığı topu, Galatasaray defansı arkasına sarkan Ogundu ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu'nun vuruşunda, Uğurcan Çakır topu çıkardı.
37. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta İbrahim Kaya, rakip ceza sahasına girerek şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen ve Hwang'ın tamamlamak istediği topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci Yarı
58. dakikada İbrahim Kaya, orta alanda aldığı topla ceza sahası dışından kaleyi çaprazdan gördüğü noktadan şutunu çekti. Uğurcan Çakır'ın çıkardığı top, Yusuf Özdemir önüne düştü. Bu futbolcunun köşeden şutunda, Uğurcan meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çıkardı.
66. dakikada sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, topu Sane'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda, Aliti'ye çarpan meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ellerinde kaldı.
74. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geliştirdiği atakta Mounie'nin arkaya attığı pasta Ogundu kaleciyle karşı karşıya geldi. Bu futbolcunun vuruşunda, Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
84. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Janvier'in sol kanattan gönderdiği ara pasında Yusuf Özdemir, meşin yuvarlakla ceza sahasına girerek şutunu çekti ancak top yan direğe çarparak dışarı çıktı.
89. dakikada Alanyaspor, bir kez daha gole yaklaştı. Rakip ceza sahasında topla buluşan Duarte, Eren Elmalı'yı geçerek kaleye şutunu gönderdi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.
90+4. dakikada Yusuf Özdemir, sol kanattan arka direğe çıkardığı topu kontrol eden Mounie, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı üst üste 7 maçta da galibiyet aldı ve 21 puana ulaştı. Haftaya en yakın takipçisinin 6 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 9 puanlık fark yakaladı.
Alanyaspor ise 7. maçında 2. yenilgisini yaşayarak 9 puanda kaldı.
Icardi, Süper Lig'de 6 maçta 5 kez fileleri havalandırdı
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon süre aldığı 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.
Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak uzun süre forma giyemeyen Icardi, sahalara dönmesiyle gollerini sürdürdü.
Arjantinli yıldız, 2. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında rakiplerine birer gol attı.
Son olarak Alanyaspor ağlarını da sarsan Icardi, 4'ü üst üste olmak üzere 6 müsabakanın 5'inde rakip fileleri birer kez havalandırdı.
Uğurcan Çakır'dan kritik kurtarışlar
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.
Sarı-kırmızılı ekibin yaklaşık 30 milyon avro bonservisle Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli file bekçisi, Alanyaspor mücadelesine yaptığı kurtarışlarla damga vurdu.
Uğurcan, müsabakayı 8 kurtarışla tamamlayarak galibiyeti getiren oyuncu oldu. Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig kariyerindeki bireysel kurtarış rekorunu egale etti.
Victor Osimhen döndü
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, sakatlığının ardından Alanyaspor karşılaşmasıyla sahalara döndü.
Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçlarda görev alamamıştı.
Osimhen, Alanyaspor'a karşı 84. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
Galatasaray'ın kazanma serisi 15 maça çıktı
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 41 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.
Ligde son 8 deplasmanda puan kaybı yok
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı.
Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı.
Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.
İlk 7 maçta 19 gol attı, 2 gol yedi
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 19 kez rakip ağları sarstı.
İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 ve beşinci haftada Eyüpspor'u 2-0, altıncı haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.
Son olarak Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, toplamda 19 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 7 maçta Çaykur Rizespor ile Konyaspor'dan birer gol yedi ve 5 maçta kalesini gole kapadı.
Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazandı
Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u ligde oynadığı son 6 maçta da mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalarda ikişer kez 4-0 ile 1-0'lık galibiyetler elde ederken, birer kez de rakibini 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yendi.
Liverpool maçı öncesi moral kazandı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde bu galibiyetle moral kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor galibiyetiyle Liverpool maçına daha moralli çıkacak.
Hagi için özel maç
Türkiye'de doğan ve Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi, Alanyaspor formasıyla kendisi için çok özel bir karşılaşmaya çıktı.
Bu karşılaşmayla birlikte Akdeniz ekibindeki 3. maçına çıkan Ianis Hagi, babasının efsaneleştiği Galatasaray'a karşı 71. dakikada İbrahim Kaya'nın yerine oyuna dahil oldu.
Gheorghe Hagi ise karşılaşmayı yerinde takip etti.
Alanyaspor, iki kez direğe takıldı
Alanyaspor, karşılaşmada 2 kez gole çok yaklaştı.
Karşılaşmanın 84. dakikasında Janvier'in pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Yusuf Özdemir'in çaprazdan çektiği şutta top yakın direkten auta çıktı.
Mücadelenin 90. dakikasında da Ruan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutu Uğurcan kurtardı. Meşin yuvarlak, bu kurtarış sonrasında direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle en iyi lig başlangıcını gerçekleştirdi
Ligde son 3 sezondur şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk ile Süper Lig'deki ilk 7 maçını kazanarak yeni bir rekora imza attı.
Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı. Galatasaray, daha sonra teknik direktör Okan Buruk ile geçen sezon aynı başarıyı yakaladı.
Bu sezon ise ilk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ikas Eyüpspor'u 2-0 ve altıncı haftada da TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek söz konusu başlangıcı tekrarladı.
Sarı-kırmızılılar, bugünkü galibiyetle birlikte ise Süper Lig'deki en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.
8 farklı futbolcu gol attı
Galatasaray, söz konusu 7 maçta toplam 8 farklı oyuncudan gol katkısı aldı.
Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz 3'er, Yunus Akgün ile Victor Osimhen 2'şer, Leroy Sane, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez ise 1'er gol kaydetti.
Galatasaray'ın bir golünü de rakip oyuncu kendi kalesine atmıştı.
Üst üste 3 maç daha kazanırsa Fenerbahçe'yi yakalayacak
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe'nin rekorunu egale edecek.
Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki ilk 10 maçını kazanarak bu alanda rekor kırmıştı.
Sarı-kırmızılılar, ligde sırasıyla çıkacağı Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin kırdığı bu rekoru yakalayacak.
Okan Buruk, kendi rekorunu geliştirdi
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, kendi rekorunu ileriye taşıdı.
Tecrübeli teknik adam, geçen sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla birlikte 1998-1999 sezonunda 5'te 5 yapan Fatih Terim'i bu alanda geçerek, sarı-kırmızılıların tarihinde 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktör olmuştu.
Söz konusu başarıyı bu sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasında tekrarlayan Okan Buruk, Alanyaspor'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyetle 7'de 7 yaptı ve kendi rekorunu geliştirdi.
Buruk: 21 puanla başladık ama açıkçası bunun mutluluğunu yaşayamadım
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında iyi oynayan Alanyaspor'un özellikle geçiş hücumunda hızlı oyuncularıyla etkili bir takım olduğunu söyledi.
İlk yarıda geçişten iki pozisyon verdiklerini anlatan Buruk, "İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar vardı. Oyun hakimiyeti ve top daha çok bizdeydi. İkinci yarının 50. dakikasına kadar oyun hakimiyeti bizdeydi. Devre arasında Torreira'nın bir rahatsızlığı oldu. Ufak bir baygınlık geçirdi ve yerine Lemina ile başladık. Devamında rakibimiz bir santrfor aldı ve Ogundu sağ kanada geçti. Biz de buna cevap vermesi için Jakobs'u aldık. Topun bizde kalması için de İlkay'ı aldık." dedi.
Oyunun bu anlamda daha dengeli gittiğini ve ikinci golü bulma şansı elde ettiklerini dile getiren Buruk, rakibin, maçın son bölümünde çok net fırsatlar yakaladığını kaydetti.
Buruk, Alanyaspor'un hücumda iyi işler yaptığını dile getirerek, "Biz savunmada kötü işler yaptık ve rakibimize fırsatlar verdik. Bu anlamda tabii ki maç bittiğinde çok mutlu değildim. 7'de 7 yaparak ve 21 puanla başladık ama açıkçası bunun mutluluğunu yaşayamadım." diye konuştu.
"Günün sonunda kazandığımız için tabii ki mutluyuz"
Alanyaspor maçında beklenen performansın gösterilmemesinde bazı etkenlerin olduğunu dile getiren Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile 30 Eylül Salı günü yapacakları maça dikkati çekti.
Buruk, iki maçı aynı anda düşündüklerini anlatarak, "Salı günü de çok önemli bir maç oynayacağız. Bir yandan kadroda değişiklikler yaptık. Sakatlığı olan oyuncularımız vardı. Yunus'un bir ağrısı olmuştu. Devre arasında denedi. O da çok iyi hissetmediği için onu kullanmadık. Aynı şekilde Kaan Ayhan'ın da bu sabah bir ağrısı olmuştu. Onu da bugün oyun içerisinde kullanmadık. Maçın son 10 dakikası da olsa Osimhen'i oynatmak istedik. Burada da Barış'ın çok yorulduğu net bir şekilde görünce değişikliği yaptık ama bazen kişisel olarak karşılamada zorlandığımız yerler oldu. Özellikle son 10 dakika. Günün sonunda kazandığımız için tabii ki mutluyuz. Ama onun mutluluğunu açıkçası çok fazla yaşayamıyorum." ifadelerini kullandı.
"İyi oynamadan kazandık"
Liverpool maçıyla ilgili düşünceleri sorulan Buruk, o maça daha farklı hazırlanacaklarını belirtti.
İki maça aynı anda hazırlanmanın zor olduğunun altını çizen Buruk, şunları söyledi:
"Birçok takım bu yerlerde puan kayıpları yapabiliyor. İyi oynamadan kazandık. Bugün özellikle maçın sonunu iyi bitirmedik. Yani belli dakikalar yine top bizdeydi, rakip topun arkasında durdu. Geçiş şansları verdik ama son bölüm çok istediğimiz gibi gitmedi. Rakibimizin net pozisyonları oldu. Burada da hem kalecimizin önemli kurtarışları oldu hem rakibin bitiremeyişi de oldu. Bir sonraki maç daha farklı olacak ama fiziksel olarak tabii ki daha dinlenmiş bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum."
"Bir sonraki maç için de daha tempolu, daha istekli oynayan bir Galatasaray sahada olacak"
Rotasyonlar yaparak sahaya çıktıklarını kaydeden Buruk, "Oyuncu değişiklikleri yaptık. Bir sonraki maç için de daha tempolu, daha istekli oynayan bir Galatasaray sahada olacak. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bu zamana kadar her oynadığımız maçı gerçekten domine ederek oynadık. O yüzden yine kendi sahamızda oynayacağımız maçta da bu anlamda kimse bundan şüphe etmesin. Oyuncularımızı da en hazır şekilde, kadromuzu en hazır şekilde kullanacağız." ifadelerini kullandı.
Osimhen'in ise yüzde 100 hazır olmadığını belirten Buruk, "Milli takımdan döndüğünden beri takım antrenmanı yapmadı. Dün bizde kısa bir bölüm çıktı. Bireysel antrenmanları devam ettirdi. Ağrı durumunu ve fiziksel durumunu değerlendirip bir sonraki maç için düşüneceğiz. Bugün aslında son değişiklikte Barış yerine kanat oyuncusu istiyorduk ama özellikle Osimhen'i soktum ki bir 10 dakika oynasın, bir sonraki maç için oynama şansı olsun ve bize katkı verebilsin. Belki diziliş olarak oyun değişti. Burada da rakibi karşılamada sıkıntılar yaşadık. Defansif olarak sıkıntılar yaşadık ama dediğim gibi en azından onun bir 10 dakika oynamasını sağladık. Yani bu riskleri de alıyoruz mecburen." cevabını verdi.
"Çok iyi oyunculara sahip, çok iyi bir takıma karşı oynadık"
Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.
Her iki takımı mücadelesinden dolayı tebrik eden Pereira, "Özellikle kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Harika bir performans sergilediler. Kaliteli bir oyun çıkarmak için neler yapmamız gerektiğini saha içinde çok iyi yansıttılar. Hem oynadık hem de oynattık. Birçok pozisyona girdik ve birçok şans yarattık. Özetle çok iyi bir maç oynadık." dedi.
Bazen büyük takımların maç kaybettiğinde kötü oynadığının söylenildiğini anlatan Pereira, Galatasaray karşılaşmasının öyle olmadığını vurguladı.
Galatasaray'ın maçı kazandığını ancak mağlup olmalarına rağmen takımının çok harika bir oyun çıkardığının altını çizen Pereira, şöyle konuştu:
"Çok iyi oyunculara sahip, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Çok iyi iş çıkarıyor ama şunu söylemem gerekiyor, biz daha iyi oynadık. Fakat her zaman söylediğim gibi yine mütevazı olup ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bunun için bu oyunu devam ettirmemiz ve istikrarlı olmamız gerekiyor. Şöyle düşünemeyiz. 'Evet, çok iyi bir maç çıkardık ve bitti.' Bu şekilde düşünemeyiz. Tekrar oyuncularımı ve takımımı tebrik ediyorum ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."
Geçen hafta ilk 11'de farklı oyuncuları tercih etme nedeniyle ilgili soruya yanıt veren Pereira, takımdaki 27 oyuncunun hepsinin de oynamak için mücadele ettiğinin altını çizdi.
Kimin daha iyi olduğunu ve daha iyi çalıştığını göz önünde bulundurduğunu anlatan Pereira, "Başakşehir'e karşı farklı bir 11'imiz vardı. Bugün sahada farklı bir 11 vardı. Şu anda bizim 2 gün iznimiz olacak. Dinleneceğiz ve daha sonraki maçımıza hazırlanmak için 5 günümüz olacak. Bu 5 gün içerisinde kim daha çok çalışırsa, kim daha çok hak ederse yine bir sonraki maçta o oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.