Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
27 Eylül Cumartesi:
17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Kadir Sağlam
17.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Batuhan Kolak
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
28 Eylül Pazar:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır
17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor: Ali Yılmaz
29 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Ali ŞansalanAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.