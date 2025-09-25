Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş ve Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında dün karşılaşan Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Metin Arslancan  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Beşiktaş ve Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre erteleme maçında meydana gelen çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle iki kulübün PFDK'ye sevki gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK ise Serikspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı disiplin kuruluna gönderildi.

