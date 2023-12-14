Dolar
28.98
Euro
31.88
Altın
2,037.75
ETH/USDT
2,290.20
BTC/USDT
42,716.00
BIST 100
7,813.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

GSYİAD'dan Anadolu Ajansı'na iki ödül

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (GSYİAD) bu yıl 21. kez düzenlediği "Sarı-Kırmızı Kareler" fotoğraf ve içerik yarışmasında Anadolu Ajansı foto muhabirleri iki ödül aldı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
GSYİAD'dan Anadolu Ajansı'na iki ödül Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

RAMS Arena'da düzenlenen ödül törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve dernek üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı İstanbul Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Erhan Sevenler ve foto muhabiri Berk Özkan da törende mansiyon ödülüne layık görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'daki konteyner kentte "Hayat İyi Yaşam Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi
İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 69 bin 770 lira olarak belirlendi
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Emine Erdoğan'dan, Gazze'den getirilen hasta çocuklara şefkat eli
Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Benzer haberler

FIFA en iyi erkek oyuncu finalistleri açıklandı

FIFA en iyi erkek oyuncu finalistleri açıklandı

GSYİAD'dan Anadolu Ajansı'na iki ödül

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, her maça ayrı odaklanıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, odak noktalarının saha içi olduğunu açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, odak noktalarının saha içi olduğunu açıkladı
Futbolda menajerlik ücretleri 888,1 milyon dolar ile rekor kırdı

Futbolda menajerlik ücretleri 888,1 milyon dolar ile rekor kırdı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Türkiye gibi büyük bir ülkeyi temsil ettiğimizi bilmemiz gerekiyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Türkiye gibi büyük bir ülkeyi temsil ettiğimizi bilmemiz gerekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet