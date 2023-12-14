Dolar
28.98
Euro
31.71
Altın
2,039.83
ETH/USDT
2,270.40
BTC/USDT
42,450.00
BIST 100
7,804.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, her maça ayrı odaklanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Benim için önemli olan maç maç gitmek. Maç maç gidersek daha başarılı olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Mustafa Çavuş  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, her maça ayrı odaklanıyor Fotoğraf: Mustafa Çavuş/AA

Samsun

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 21 Aralık Perşembe günü sahalarında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Konyaspor maçında taraftarın desteğini beklediklerini dile getiren Gisdol, "Trabzonspor maçına hazırlanmıştık. Yaşanan olaylardan dolayı değişiklik yapıldı. Taraftarımızın son iki maçta takım için ne kadar destek verdiğini gördük. Konyaspor maçında da taraftarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. Çok önemli bir maça çıkacağız. Taraftarımızın yüzde 100 desteğini alabilirsek, takıma çok büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, Mickael Tırpan'ın eşinin sağlık sorunlarından dolayı Samsun'dan ayrılmak istemesini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Gisdol, "Bunlar çok özel konular. Herkesin olduğu gibi futbolcunun da özel hayatına saygı göstermemiz gerekiyor. Her probleme çözüm üretmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şimdilik başka bir şey söylemem doğru olmaz." diye konuştu.

Yapacakları her maçı ayrı değerlendirdiklerine işaret eden Gisdol, "Benim karakterim gereği bir sonraki maçın önemini belirttim. 'İlk yarının sonunda şu kadar puan alırız' diye bir açıklamam olmadı. Benim için önemli olan maç maç gitmek. Maç maç gidersek daha başarılı olacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Forvet oyuncuları Marius Mouandilmadji'nin son haftalardaki performansını değerlendiren Gisdol, "Takımdaki futbolculara güvenimiz var. Bazen gol kaçırabiliyorlar ama şundan eminim, hafta boyunca yaptığımız antrenmanlarda çok iyi çalışacak olurlarsa faydasını göreceklerdir. Marius aynı istek ve arzuyla çalışmalarına devam etti. Takıma golleriyle katkı vermeye başladı." açıklamasında bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Trabzon Havalimanı pist onarım çalışmaları nedeniyle yarın 6 saat uçuşlara kapatılacak
Hayatını kaybeden AA muhabiri Yasin Dikme'nin ismi doğduğu ilçede yaşatılacak
"Hasarlı trafik kazalarında savcılık yerine sigorta şirketlerine başvurun" uyarısı
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun ikincisi "Toplum 5.0 Teması" ile yarın gerçekleştirilecek

Benzer haberler

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, her maça ayrı odaklanıyor

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, her maça ayrı odaklanıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, odak noktalarının saha içi olduğunu açıkladı

Futbolda menajerlik ücretleri 888,1 milyon dolar ile rekor kırdı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Türkiye gibi büyük bir ülkeyi temsil ettiğimizi bilmemiz gerekiyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Türkiye gibi büyük bir ülkeyi temsil ettiğimizi bilmemiz gerekiyor
Samsunspor'da hedef, ikinci yarıya düşme hattının üzerinde başlamak

Samsunspor'da hedef, ikinci yarıya düşme hattının üzerinde başlamak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet