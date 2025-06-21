Sakarya'da sahilde İHA bulundu
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ilçesinde sahilde insansız hava aracı (İHA) bulundu.
Sakarya
Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, Karasu Halk Plajı 28. Kule önlerinde İHA olduğu yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sahile gelen emniyet personeli tarafından alınan İHA, Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına teslim edildi.
Menşei belli olmadığı belirtilen İHA'nın, Su Altı Savunma ekipleri tarafından detaylı inceleneceği ve emniyetli alanda muhafaza altına alınacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.