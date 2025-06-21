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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

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Güney Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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