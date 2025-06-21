Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Balikesir
İlçeye bağlı Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 3 helikopter, 3 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı ve dozer ile 90 personelin katılımıyla yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Ekipler, bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.