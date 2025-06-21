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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Miraç Kaya  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

Balikesir

İlçeye bağlı Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 3 helikopter, 3 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı ve dozer ile 90 personelin katılımıyla yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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