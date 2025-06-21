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SOLOTÜRK Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Emre Ayvaz, İbrahim Yozoğlu  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
SOLOTÜRK Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılında gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Aziz Duran Parkı üzerinde yapılan gösteri, alanda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.

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Parkı dolduran çok sayıda kişi, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkan SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (flare) atıldığı gösteri, izleyenlerin beğenisini topladı.

Gösteriyi Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da izledi.

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